Un bel calcio alla violenza. Ai baby atleti solo applausi

Con lo slogan ‘Dai un calcio alla violenza’ è nato ufficialmente il progetto ‘La partita applaudita’ che avrà il suo inizio ufficiale, a livello regionale, già questo fine settimana nelle gare del campionato Giovanissimi B, anno 2011.

In Toscana saranno interessate dall’iniziativa ben 110 partite maschili e una femminile di Under 15, tra sabato pomeriggio e domenica mattina.

L’idea della ‘Partita applaudita’ è nata dall’Associazione Calcio Fair Play, in collaborazione con il Comitato Toscana Figc-Lnd.

La finalità è quella di far giocare le gare davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che possono però esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso e attraverso un incitamento corretto verso i giovani atleti in campo.

La presentazione dell’iniziativa avverrà domani mattina alle ore 10 in Sala Pegaso in Regione con la presenza del governatore Eugenio Giani e dei rappresentanti organizzativi, insieme ad allenatori e arbitri, Anci Toscana e personalità istituzionali e sportive.

"L’intento è quello di sensibilizzare tutti i partecipanti – precisa Francesco Cesari, presidente dell’Associazione Calcio Fair Play – in particolare gli spettatori, a vivere la gara sportivamente garantendo un tifo caloroso e sano che abbia come unico scopo quello di sostenere i propri atleti. E anche in campo correttezza, rispetto e fair play devono essere le finalità dell’evento".

E ancora: "La violenza e il razzismo – continua nella sua riflessione Francesco Cesari – non devono stare di casa nei campi di calcio, in particolar modo nell’attività giovanile, ed è giusto salire alla ribalta dell’opinione pubblica per valori educativi. Tutti insieme per vincere una sfida importante, dove l’avversario da battere è la violenza per un corretto stile di vita. E alla fine applausi a tutti".

