Ultimo Giorno per Regolarizzare i Pagamenti Mensa Scolastica a Firenze

È in scadenza il termine per il pagamento dei debiti mensa per l’anno scolastico 2022-2023: la data ultima è il 31 agosto 2023. I pagamenti effettuati dal primo settembre andranno invece a coprire i pasti del nuovo anno scolastico. Si può regolarizzare la propria posizione attraverso il sistema PagoPa o tramite Pos negli esercizi convenzionati, ossia la tabaccheria di Tavarnuzze e la cartoleria La Molla di Impruneta.