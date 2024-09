"Ultima settimana di settembre". Libro e film con Licalzi

Appuntamento da non perdere questo pomeriggio dalle 17 al teatro cinema Italia di Pontassieve. Verrà infatti proettato il film "Ultima settimana di settembre", diretto dal regista Gianni De Blasi con Diego Abatantuono e Biagio Venditti. La pellicola è stata presentata all’ultima edizione del Giffoni film festival e all’evento di oggi sarà presente l’autore che ha ispirato il film, Lorenzo Licalzi (nella foto), col libro "L’ultima settimana di settembre" (Rizzoli), finalista del Premio Bancarella nel 2016. Alle 17 l’autore presenterà il libro e, dopo la proiezione alle 18, ci sarà il firmacopie. L’evento è in collaborazione con la libreria Fortuna. Il film e il libro raccontano la storia di Pietro Rinaldi, ex scrittore di successo. E’ convinto che la sua vita sia arrivata al capolinea fino a quando nel suo mondo irrompe Diego, il nipotino 15enne che con sé porta una terribile notizia: la morte di sua figlia e suo genero. A chi verrà affidato Mattia? Per rispondere a questa domanda farà un viaggio col nonno: doloroso, divertente e fondamentale.