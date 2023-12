Trovati con la cocaina a Borgo . In manette due nordafricani

BORGO SAN LORENZO

Martedì sera i Carabinieri del Nucleo Operativo di Borgo San Lorenzo hanno arrestato due persone, un 30enne e un 19enne, entrambi di nazionalità marocchina. Nel parcheggio di un ristorante di Barberino di Mugello, i due avevano fermato i militari, liberi dal servizio, chiedendo loro se avessero chiamato prima. Il luogo buio e questo atteggiamento hanno insospettito i militari, in abiti civili. Le circostanze, infatti, lasciavano immaginare l’intenzione dei due di incontrare persone cui cedere stupefacenti. Dopo essersi qualificati, i Carabinieri hanno quindi proceduto ai controlli di rito, trovando cinque dosi di cocaina, del peso complessivo superiore ai quattro grammi. I due, entrambi già noti all’ufficio, sono stati arrestati per l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso e, su disposizione della Procura della Repubblica, sono stati trattenuti alle camere di sicurezza di Borgo San Lorenzo per il rito direttissimo.

