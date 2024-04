Treni e ferrovia chiantigiana. Arriva la mostra

C’era una volta il treno nel Chianti. E a Chiesanuova, nel Comune di San Casciano una mostra, "C’era una volta il treno – dalla tranvia del Chianti alle ferrovie a vapore in Italia", racconterà la storia della tratta ferroviaria chiantigiana e delle locomotive a vapore che hanno operato in Italia. Sarà ricostruito un plastico con gli stessi vagoni e locomotive di quel tempo, saranno esposte le traverse originali del binario e ci sarà anche un frammento di binario della Napoli Portici, la prima ferrovia italiana. La mostra sarà inoltre arricchita dalle cartoline per la fondazione Meyer, dalla cartolina di Marco Bianchini e dall’immagine a colori della tranvia disegnata da Giuseppe Rava. La mostra ha il patrocinio della Fondazione Ferrovie dello Stato e vede la partecipazione del museo ferroviario Nesti di Signa e dell’associazione toscana Treni storici. Lunga 42 chilometri la Tranvia del Chianti nella tratta di S. Casciano è esistita dal 1891 al 1935. La mostra si terrà dal 16 al 30 giugno e vede il Patrocinio della Regione, della Città Metropolitana e del Comune di San Casciano. Si terrà presso la sala del Circolo Ricreativo Culturale di Chiesanuova in collaborazione con l’associazione Il paese dei balocchi di Sesto.

