Transizione sostenibile, gli ingegneri fiorentini lanciano un corso di formazione

Firenze, 15 ottobre 2024 – Un corso di formazione gratuito per approfondire i temi legati al Piano Transizione 5.0 del Governo, che mira a sostenere il processo di trasformazione energetica e digitale delle imprese italiane. Destinatari gli ingegneri che lavorano nelle imprese private e sempre più spesso sono calati in ruoli manageriali e organizzativi. E' quello che si svolgerà domani, mercoledì 16 ottobre alle 14.30 nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze. “Oggi più che mai il ruolo degli ingegneri è cruciale per affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale come professionisti - dice Pietro Bartolini, coordinatore della Commissione industria dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze - siamo chiamati a coniugare innovazione e sostenibilità per la competitività, adottando nuove competenze e tecnologie avanzate per garantire la transizione verso un futuro più efficiente. La formazione continua ci permette di restare al passo con i cambiamenti” Chi è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Firenze avrà la possibilità di assistere al seminario “Come affrontare nelle imprese industriali con nuovi progetti e monitoraggi i temi dell’energia, dell’efficienza e della transizione” iscrivendosi e partecipando in presenza ottenendo i Cfp, mentre i non iscritti potranno seguire via web.