Tramvia, via al confronto sulla linea per il Meyer

Il sistema tranviario continuerà a rafforzarsi, è il punto di vista condiviso dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, alla riunione del collegio di vigilanza con le amministrazioni comunali di Firenze, Prato, Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e la Città metropolitana. Oltre alle tratte in via di realizzazione, al centro del confronto le linee in fase di progettazione a Campi e Sesto, quelle in fase di approvazione come la tramvia per Rovezzano ma anche i percorsi verso Prato (Pecci-Peretola) e l’ampliamento della linea di Careggi fino al Meyer su cui stanno partendo gli studi. "L’estensione della rete tranviaria per una mobilità efficiente e sostenibile è una priorità e un indirizzo chiaro della Regione - è il concetto portato al tavolo da Giani - su questo vedo sintonia fra le singole amministrazioni, concentrate insieme a noi a concretizzare sempre di più la rete tranviaria". Sulla tramvia, aggiunge, "per la prima volta si è avviato il confronto in merito alle ipotesi di tracciato con collegamenti all’area pratese, ovvero la tratta che da Prato arriverà a Campi, Osmannoro e Peretola per immettersi poi nella linea 2 della rete della città metropolitana. Abbiamo esaminato gli stati di avanzamento delle singole tranvie. Entro l’anno entrerà in funzione la tratta da piazza della Libertà a San Marco e relativa immissione nella rete che va a Bagno a Ripoli, il cui avvio dei lavori è imminente". Per il governatore, la riunione di ieri è stata "proficua" ed evidenzia il "gioco di squadra" dei Comuni per raggiungere gli obiettivi.