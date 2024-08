Tramvia, stanotte l’asfaltatura di viale Matteotti

Firenze, 5 agosto 2024 - Procedono i lavori della linea tranviaria Fortezza-San Marco. Stanotte è in programma un intervento di asfaltatura in viale Matteotti. Dalle 21 di stasera alle 5 di domani, 6 agosto, sarà istituito un divieto di transito sulla corsia in adiacenza al cantiere centrale tra via Fra’ Bartolommeo e piazza della Libertà in direzione di quest’ultima. Resta disponibile la corsia sul controviale. Sempre stasera (ore 21) inizieranno i lavori su alcuni chiusini in viale Strozzi e viale Lavagnini. Su entrambi scatteranno restringimenti di carreggiata: in viale Strozzi sulla direttrice verso il sottopasso (lato Fortezza), in viale Lavagnini nel tratto da via Leone X verso la Fortezza. Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 24 del 10 agosto. Il restringimento su viale Strozzi sarà ripetuto anche dalle 21 del 12 alle 24 del 17 agosto.