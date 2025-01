Tramvia, l’incontro pubblico

L’arrivo della tramvia a Bagno a Ripoli aprirà nuovi scenari per la mobilità cittadina e metropolitana e rappresenterà per il territorio comunale una svolta epocale. Per questo il Pd ripolese promuove un incontro pubblico per il 15 gennaio alle 21,15 in sala del consiglio comunale dal titolo "La tramvia cambia la città in meglio".

Dopo l’introduzione del segretario comunale Andrea Bencini, interverranno Andrea Giorgio, assessore del Comune di Firenze, Cristiano Benucci, consigliere regionale Pd e membro commissione trasporti, Serena Perini, presidente del Quartiere 3, Claudia Sereni, sindaco di Scandicci, Fabrizio Bartaloni, presidente di Tram spa e Aldo Frangioni, già presidente di Ataf. Le conclusioni sono del sindaco Francesco Pignotti.