Tramvia, da questa settimana lo scarico notturno dei binari in viale Lavagnini

Firenze, 5 giugno 2023 - Proseguono i lavori di realizzazione della linea tranviaria Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco. Da questa settimana è in programma lo scarico dei binari e i getti di calcestruzzo per la sede tranviaria in viale Lavagnini.

Queste operazioni saranno effettuate in orario notturno con un restringimento di carreggiata nel tratto dove si fermeranno i mezzi, ovvero tra il numero civico 12 e via Landino. I provvedimenti saranno in vigore dalle 21 di giovedì 8 alle 5 di venerdì 9 giugno, dalle 21 alle 24 di venerdì 9 giugno, dalle 21 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 giugno. E ancora da lunedì 19 a giovedì 22 giugno sempre dalle 21 alle 5. Inizieranno invece oggi alcuni interventi di rifacimento della segnaletica propedeutici alle successive fasi dei lavori. In via Landino fino a domenica 11 giugno saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata tra viale Lavagnini e viale Milton. Divieti di sosta a tratti anche in viale Milton, via Pier Capponi, via Cavour e via della Dogana.

Nic.Gra.