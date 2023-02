Tramvia, dal 24 febbraio il cantiere in viale Lavagnini si allunga

Tramvia Firenze, il cantiere in viale Lavagnini (Foto New Press Photo)

Firenze, 23 febbraio 2023 - Da domani sera, 24 febbraio, è in programma una modifica dei lavori della variante della linea T2 che collegherà la Fortezza a piazza della Libertà e a piazza San Marco. Si tratta della nuova fase della cantierizzazione su viale Lavagnini nel tratto via Poliziano-viale Strozzi che comporterà la chiusura della svolta su via Leone X. Inoltre nel l corso della consueta riunione settimanale del coordinamento sui lavori l’impresa ha comunicato che per il finesettimana successivo ha programmato le varazioni del cantiere del tratto da piazza della Libertà a via Poliziano, mentre per lunedì 6 marzo è prevista la nuova fase della cantierizzazione in piazza San Marco

Viale Lavagnini

Per quanto riguarda viale Lavagnini, dalle 21 di domani venerdì 24 febbraio inizieranno le operazioni di allestimento del cantiere anche nel tratto da via Poliziano a viale Strozzi per proseguire le lavorazioni in avanzato stato di realizzazione tra piazza della Libertà e via Poliziano. Dal punto di vista dei provvedimenti saranno istituiti restringimenti di carreggiata con il prolungamento dell’assetto della viabilità del tratto precedente. Nella direttrice verso la Fortezza saranno a disposizione due corsie, una su entrambi i lati del cantiere. Due le corsie anche nella direttrice opposta, da viale Strozzi verso piazza della Libertà. Questa nuova fase comporterà la chiusura della svolta da viale Lavagnini verso via Leone X. I veicoli provenienti da viale Strozzi e diretti in via dello Statuto e via Lorenzo il Magnifico dovranno quindi utilizzare le corsie a lato del sottopasso di viale Strozzi. Per garantire una direttrice di uscita da piazza Indipendenza per i veicoli diretti in Statuto/via Lorenzo il Magnifico sarà invertito il senso di marcia in via Poggi che da via Salvagnoli a via Santa Caterina d’Alessandria diventerà a senso unico verso quest’ultima strada, prevista anche la sospensione della ztl in piazza Indipendenza-via Ridolfi in direzione di viale Strozzi. Sempre in via Poggi previsto un restringimento e divieti di sosta tra il numero civico 7 e viale Lavagnini. Infine, per agevolare la direttrice da viale Strozzi verso Statuto sarà modificata l’aiuola spartitraffico tra viale Strozzi e viale Lavagnini con ridefinizione delle corsie che diventeranno due verso viale Lavagnini e tre in direzione del sottopasso Strozzi-Strozzi e di Statuto/via Lorenzo il Magnifico. La settimana successiva è programmata la modifica del cantiere attualmente in essere sul tratto di viale Lavagnini tra piazza della Libertà e via Poliziano. Sono infatti terminati i lavori preparatori e quindi possono prendere il via le operazioni legate alla realizzazione della sede tranviaria. Dalle 21 di venerdì 3 marzo l’area di cantiere sarà quindi spostata al centro del viale e le due corsie destinate al traffico veicolare saranno posizionate lato edifici, configurando l’assetto della viabilità con la linea tranviaria in funzione.

Piazza San Marco-via Cavour

Sono in via di ultimazione i lavori di posa del lastrico lato basilica. Per rimuovere il cantiere e riaprire al transito occorrerà aspettare la maturazione della pavimentazione in pietra (una decina di giorni). L’avvio della nuova fase delle lavorazioni è programmato per lunedì 6 marzo: dalle 21 alle 5 di martedì sarà allestito il nuovo cantiere a centro piazza e restituito al transito il tratto lato basilica. Contestualmente sarà riaperto il primo tratto di via Cavour tra la piazza e via della Dogana, mentre sul tratto successivo fino a via Micheli proseguiranno i lavori sul marciapiede. A metà marzo previsto l’avvio della fase successiva con i cantieri che interesseranno il tratto da via Micheli verso i viali, dove attualmente è in corso il rifacimento della rete del gas da parte di Toscana Energia.

Nic.Gra.