Tragedia all'Ipercoop di Lastra a Signa: anziana muore durante la spesa, negozio chiuso per le procedure

Ha avuto un malore mentre faceva la spesa all’Ipercoop. Una donna di 81 anni, residente all’Impruneta, si è sentita male nel primo pomeriggio di ieri, mentre stava facendo acquisti dentro la Coop. Il personale in servizio ha subito tentato di soccorrerla e rianimarla, anche con il defibrillatore. Sul posto è arrivata anche una squadra della Misericordia di Lastra a Signa. Per l’anziana però non c’è stato purtroppo nulla da fare. A quel punto il negozio è stato chiuso al pubblico, invitando i clienti a uscire, per permettere l’arrivo del medico legale e per poter eseguire tutte le procedure nel rispetto della privacy e della dignità della persona purtroppo deceduta. Sul posto, anche i carabinieri della stazione e della compagnia di Signa. Trattandosi di una morte per cause naturali, il medico ha poi dato il via libera al recupero della salma. Solo dopo un paio d’ore il negozio ha riaperto al pubblico.