Firenze: traffico nel caos totale, in città e in autostrada una mattina da incubo

Firenze, 17 aprile 2024 – Una serie di sfortunati eventi ha causato una terribile mattinata, quella di oggi, per i fiorentini, che si sono ritrovati bloccati per ore nel traffico. Tutto è iniziato durante la notte di martedì 16 aprile, durante i lavori di asfaltatura di viale Lavagnini, quando un macchinario si è rotto comportando un prolungamento dei lavori oltre l’orario previsto. Il restringimento di carreggiata, previsto fino alle 6, è rimasto in vigore fino alle 11.30.

Oltre alla rottura del macchinario, è avvenuto, sempre durante la mattinata, un incidente in autostrada nel tratto compreso tra Firenze e Scandicci con coda arrivata fino a 6 chilometri. Per bypassare il tratto interessato dalla coda, numerosi veicoli sono usciti al casello di Impruneta riversandosi quindi sulla viabilità cittadina, per andare a riprendere l’autostrada a Firenze Nord. Questi eventi imprevisti, si sono sommati alla già complicata situazione, che ha creato i cantieri della tramvia in piazza della Libertà.