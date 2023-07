Autostrada A1, tir fermo in galleria: traffico in tilt, lunghe code verso Bologna

Firenze, 10 luglio 2023 – Ancora caos in autostrada A1. Dopo lo scontro tra camion avvenuto nella mattina di lunedì 10 luglio tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, nel pomeriggio – intorno alle ore 15:30 – un tir si è fermato per un’avaria nella galleria Grizzana al km 5, nel tratto autostradale compreso tra Badia e il bivio per la Variante in direzione Bologna.

Il mezzo pesante è stato rimosso intorno alle ore 16:45. Il traffico, nel primo pomeriggio, è andato completamente in tilt con lunghissime code – intorno alle ore 16 arrivavano fino a 10 km – in direzione nord.

La circolazione era stata deviata su una sola corsia. Poi intorno alle 16:30 tutte le corsie sono tornate disponibili. E il traffico è iniziato lentamente a bloccarsi.

Dopo l’avaria del mezzo pesante, sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.