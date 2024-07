’Tradizione e qualità in cucina’: dove, se non in Mugello? Torna così anche quest’anno l’iniziativa di Confesercenti Firenze, che nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, mira a valorizzare i prodotti tipici e la ristorazione mugellana, elementi di sempre maggiore richiamo per i turisti italiani e stranieri. "Vogliamo dare continuità e al tempo stesso rinnovare un progetto avviato nel 2020 – afferma Daniele Farnetani (nella foto), presidente Confesercenti Mugello -, per valorizzare quelli che sono importanti punti di forza del Mugello, i prodotti locali di eccellenza, e una ristorazione che questi prodotti sempre più valorizza e propone. L’obiettivo è coniugare l’elemento attrattivo dell’enogastronomia, con l’offerta turistica territoriale". E in Mugello sono sempre di più: a questo progetto di marketing territoriale, che vede il sostegno di Camera di Commercio, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, hanno infatti aderito quest’anno 39 ristoranti e 18 botteghe alimentari mugellane, insieme a venti produttori agricoli. Coinvolti nove comuni: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio. Le aziende si mettono in rete e in "vetrina". "Viaggiare attraverso il gusto tra paesaggi, arte e storia è sempre più facile grazie a Vetrina Toscana e ai suoi eventi diffusi -sottolinea Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica. - Il Mugello negli ultimi anni è sempre stato protagonista di iniziative corali che vedono coinvolti, grazie al lavoro di Confesercenti e della Camera di Commercio di Firenze, moltissime attività del territorio".

P.G.