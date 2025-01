’Tra Keynes e Trapattoni’. Calcio ed economia a Rifredi. Gli incontri dello Spi Cgil

La grande sala del circolo Sms di Rifredi, in via Vittorio Emanuele, è piena. "Quanta gente – dice Alessandra Carlomagno dello Spi Cgil regionale – una partecipazione che va perfino oltre le nostre aspettative. Grazie". Calcio ed economia, questo il filo che lega gli incontri, tutti i mercoledì dalle 18 alle 19, che andranno avanti fino 12 febbraio. ’Tra Keynes e Trapattoni’ è il titolo dell’iniziativa, che si richiama al grande economista inglese e al campione del calcio, prima come giocatore e poi come allenatore. A ripercorrere le varie tappe, dal dopoguerra ad oggi, ci sono Stefano Casini Benvenuti, economista e per lunghi anni direttore dell’Irpet (istituto regionale di programmazione economica della Toscana) e lo storico del calcio Massimo Cervelli. Una carrellata in cui il calcio e l’economia del nostro Paese si intrecciano. Al termine della discussione, in programma ogni volta anche la proiezione di un film sul tema presentato da Andrea Bigalli. L’ingresso è gratuito.