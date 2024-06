Tour, che passione. Due giorni di divieti. Il kit di sopravvivenza

fFIRENZE

Ecco una carrellata dei prinicpali divieti suddivisi per settore e date, ai quali prestare attenzione. Si parte con i provvedimenti per il Fan park in Santa Croce. Per l’allestimento/disallestimento saranno istituiti divieti di sosta e transito dalle 24 di lunedì 24 alle 24 di domenica 30 giugno nella piazza e in via Magliabechi. Dalle 10 del 27 alle 20 del 29 giugno si aggiungeranno i divieti di sosta e transito in via Giovanni da Verrazzano. Area palco presentazione piazzale Michelangelo: per allestimento/disallestimento del palco saranno istituiti divieti di sosta e transito dal 21 giugno alle 24 di sabato 29 giugno eccetto direttrice di collegamento e zone destinate a fermate TPL, bus turistici e taxi). Dalle 6 di domenica 23 fino al termine della manifestazione in piazzale Galileo (sul parcheggio tra viale Machiavelli e viale Torricelli previsti divieti di sosta). Il 27 giugno (orario 6-24) scatteranno la chiusura al transito e il divieto di sosta in piazzale Michelangelo sulle aree destinate a fermate TPL, bus turistici e taxi. Cascine Stadium: nel Parco delle Cascine sarà ospitato il villaggio di partenza del Tour con accesso solo per autorizzati e da qui partiranno i ciclisti sia per la presentazione che per la corsa. In dettaglio i divieti di sosta sul percorso di gara (dettagli nel paragrafo dedicato ai provvedimenti del 29 giugno) scatteranno alla mezzanotte tra il 27 e il 28 giugno; previsti divieti di sosta anche in piazza Vittorio Veneto (area lato Cascine eccetto corsia per trasporti eccezionali e corsia riservata in direzione Corso Italia) e all’interno del Parco: piazzale delle Cascine, via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine), viale del Quercione, viale della Tinaia, piazzale Kennedy, viale Lincoln, viale della Catena, viale del Galoppo, viale Shelley, vialetto del Narciso, viale Washington, viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, via del Barco, via dei Vespucci, viale del Visarno (tra via delle Cascine e piazzale Jefferson), viale dell’Indiano.

Dalle 8.30 del 28 giugno scatteranno i divieti di transito in viale Berio, via del Fosso Macinante, via De Bellegarde de Saint Lary, viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson e tra piazzale Jefferson e via delle Cascine), viale degli Olmi, via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine), piazza Vittorio Veneto (area lato Parco delle Cascine direttrice trasporti eccezionali e corsia riservata verso Corso Italia), piazzale delle Cascine, viale dell’Indiano, viale del Quercione, viale della Tinaia, piazzale Kennedy, viale Lincoln, viale della Catena, viale del Galoppo, viale Shelley, vialetto del Narciso, viale Washington, viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, via del Barco (tra via dei Vespucci a viale Pegaso). 27 giugno, presentazione delle squadre: divieti di sosta dalle 20 del 26 alle 18 del 27 giugno in via Visconti Venosta (da via Vittorio Emanuele Orlando a via Bonomi), via della Chimera (area di parcheggio stazione Rovezzano), via dell’Agnolo (da via Verdi per 20 metri in direzione di via dei Pepi), piazza Salvemini (corsia di scorrimento da via Fiesolana a via dell’Oriuolo), via dell’Oriuolo (da piazza Salvemini a Volta di San Piero), via dell’Oriuolo (da via Portinari a piazza Duomo), via del Proconsolo (da piazza Duomo per 20 metri in direzione di Borgo Albizi). Al termine delle attività in Palazzo Vecchio, intorno alle 18, i ciclisti pedaleranno fino a piazzale Michelangelo dove è in programma (dalle 17) una festa ad accesso libero su questo itinerario: piazza della Signoria (da Palazzo Vecchio, via dei Gondi, via dei Leoni, piazza del Grano, via dei Castellani, piazza dei Giudici, lungarno Generale Diaz, Ponte alle Grazie, lungarno Serristori, piazza Poggi, rampe di piazza Poggi, via dei Bastioni, viale Poggi, piazzale Michelangelo. L’intero percorso sarà chiuso al traffico. Per consentire il passaggio degli atleti sarà istituita una serie di provvedimenti (divieti di sosta prima e successivamente di transito). Navetta Bartali gratuita per il piazzale Michelangelo: per partecipare alla presentazione delle squadre, nel pomeriggio di giovedì 27 piazzale Michelangelo sarà raggiungibile attraverso percorsi a piedi segnalati sul posto , oppure tramite un servizio navetta organizzato per l’occasione e gratuito. I bus viaggeranno dalle 16 alle 21 con frequenza ogni 10 minuti (durata percorso 35 minuti) tra terminal Vittorio Veneto e viale Michelangelo (Fronte Flò).