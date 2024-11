Torna la pulizia delle rastrelliere a Firenze

Firenze, 12 novembre 2024 - Riprendono a novembre gli interventi di pulizia e manutenzione delle rastrelliere nei quartieri cittadini, nello specifico nel Quartiere 5. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di Avr e di Alia. Per consentire l’esecuzione delle operazioni, si legge in una nota, le biciclette presenti nelle rastrelliere saranno rimosse. Gli appuntamenti saranno due: mercoledì 13 e martedì 26 novembre. Ecco le rastrelliere interessate. Si inizia mercoledì 13 novembre con i dispositivi collocati in via Bisenzio (altezza numeri civici 45 e 49), via Mugello (altezza numero civico 33), via Tagliaferri (altezza numero civico 20 e angolo via Bastianelli), via Ulivelli (altezza numero civico 7), via Roselli Cecconi (altezza numero civico 9/a), via Abba (altezza numero civico 7), via Crispi (altezza numero civico 7), via della Cernaia (altezza numero civico 66), Via del Romito (altezza numero civico 1). Il secondo appuntamento è fissato per martedì 26 novembre via Ugo Corsi (altezza numero civico 10/a), via Ragazzi del '99 (altezza numero civico 1), via Berignolo (altezza numero civico 60), via Pellas (altezza numero civico 5), via Locchi (altezza numero civico 69), via dello Steccuto (altezza numero civico 14r), via Spinucci (altezza numero civico 23), via Caccini (altezza numero civico 13), via Mattioli(altezza numero civico 66), via Galeno (fronte numero civico 24r), via Romagnosi (altezza numero civico 19), via Lippi e Macia (altezza numero civico 63r), via Lippi e Macia (altezza numero civico 1b), piazza Valdelsa (altezza numero civico 1). In corrispondenza delle rastrelliere interessate oltre ai cartelli di divieto di sosta sarà collocata anche la fettuccia bianco-rossa. Per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione, infatti, le bici dovranno essere spostate. Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante il proprietario può recarsi alla depositeria di via Allende dove gli verrà contestato un verbale da 43 euro.