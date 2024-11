Torna il rally, la città scalda i motori. Tutto pronto per la corsa di domani

Scandicci scalda i motori, da domani è tempo di rally. Sarà sabato e domenica la seconda edizione del Rally città di Scandicci Colli Fiorentini. La manifestazione è stata rinnovata rispetto alla prima edizione grazie al dialogo con il Comune e alla luce della scorsa edizione, cercando la soluzione meno impattante sui cittadini residenti e sull’ambiente. Nello specifico questa edizione sul territorio di Scandicci si svolgerà solo il sabato, con la prova speciale più corta che parte dell’Anastasia. La domenica invece si sposterà a Montespertoli e Montelupo per tornare in città solo a fine gara per la premiazione.

L’amministrazione ha organizzato tutta una serie di controlli di sicurezza lungo le strade interessate dalla gara e un pacchetto di modifiche alla viabilità per la manifestazione. Eccole.

Per allestire il parco assistenza, dalle 19 di stasera alle 21 di domenica 17 novembre: divieto di transito e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, eccetto autorizzati, su tutta la carreggiata di via del Parlamento Europeo, indicativamente nel tratto compreso tra via Helsinki e via Pisana.

Sabato dalle 8,30 alle 19,30 per lo svolgimento dello "Shake Down" e della prima e seconda prova speciale, divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata su ambo i lati, nelle seguenti strade: strada comunale via dell’Arrigo nel territorio comunale di Scandicci appena dopo l’intersezione con via di Mosciano, poi a sinistra in corrispondenza del bivio con via delle Croci. Sempre sabato dalle 8,30 alle 13, per lo svolgimento dello "Shake Down", prevista in via dell’Arrigo la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti alla manifestazione.

Ancora, nello stesso tratto circolazione temporaneamente sospesa dalle 14 alle 19 - anche in questo caso per il tempo strettamente necessario al passaggio - per la prima e seconda prova speciale. Ancora, sabato 16 novembre della 8,30 alle 19 divieto di transito ai pedoni e ai velocipedi in via dell’Arrigo nel tratto compreso fra la Sp 98 (Anastasia) e via delle Croci, oltre a parte di via delle Croci.

Saranno comunque garantite delle finestre di riapertura al traffico veicolare e sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso, se del caso anche sospendendo la competizione sportiva. L’evento organizzato da Reggello Motor Sport con la collaborazione dell’Aci Firenze conta quest’anno 74 iscritti, ben 15 in più rispetto alla passata edizione.

Un segno tangibile che la proposta agonistica, la location, l’organizzazione soddisfano le esigenze di chi corre. Con il sostegno del territorio, per il quale si pone come evento identitario, l’evento punta decisamente in alto, per tornare a far ritrovare con convinzione i rallies nel motorsport fiorentino. Per informazioni durante tutta la gara sarà attivo il numero telefonico 3928194631.

Fabrizio Morviducci