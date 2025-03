Torna a casa e picchia la compagna davanti alla figlia di quattro anni. Finisce a Sollicciano un 35enne

Arrestato, dalla polizia di Firenze, un 35enne peruviano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, l’uomo è rientrato nell’appartamento dove viveva con la compagna, una cittadina peruviana di 23 anni, la figlia di 4 anni e altri due familiari, in forte stato di alterazione psico-fisica probabilmente dovuto dall’assunzione di sostanze alcoliche. Una volta in casa, si è diretto verso la stanza dove si trovava la giovane donna e l’ha aggredita con diversi pugni al volto in presenza anche della figlia minore. La 23 enne peruviana, che mostrava evidenti segni contusivi al volto, è stata trasportata in ospedale. Dimessa con 40 giorni di prognosi, in sede di denuncia ha raccontato pregressi episodi di violenza verbale e fisica. Sulla base di quanto ricostruito, l’uomo è stato arrestato e accompagnato al carcere di Sollicciano in attesa della convalida.