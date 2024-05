"The Nine Chosen di Lidia Gargani: la saga fantasy che illumina il lato oscuro della forza"

Chi dice che i più giovani non amano scrivere? E’ vero, c’è un’anestesia dei linguaggi dovuta a un eccesso di digitalizzazione e si studiano i modi per arginare la piaga. Ma prendete ‘The Nine Chosen’, prima prova letteraria di Lidia Gargani, fiorentina, classe 2000: una vera e propria saga fantasy per gettare luce, attraverso una trama avvincente, in quella che abbiamo imparato a chiamare con George Lucas "il lato oscuro della forza". In queste pagine emerge l’energia luminosa del riscatto di un popolo che attende ’nove prescelti’, che non sanno di esserlo ma vedono comparire un marchio a forma di spada all’altezza del cuore. Nella magia è immersa anche la Città del Fiore dove la protagonista del romanzo, edito da Ladolfi, muove i passi verso un’altra età e un altro modo di vivere il tempo. Il romanzo sarà presentato oggi (ore 16.30), nella Sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi.