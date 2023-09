Terremoto a Marradi, la Soprintendenza: “Non ci sono segnalazioni di criticità”

Firenze, 18 settembre 2023 - Dai Comuni di Marradi e Borgo San Lorenzo "non ci sono segnalazioni" di criticità; i vigili del fuoco andranno a fare una verifica a Palazzuolo Sul Senio dove è stata segnalata "la caduta di intonaco" in una cripta, "una cosa lieve". Lo fa sapere Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per Firenze e Pistoia e Prato, dopo la scossa di terremoto di stamattina. Nessuna segnalazione di criticità, per il momento, dai principali musei e siti fiorentini, tra cui il Duomo, le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e i museo del Bargello. Secondo quanto si apprende, sono tuttavia in corso le opportune verifiche e approfondimenti sul patrimonio culturale cittadino.