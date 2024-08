Tenta un furto in un negozio del centro di Firenze, arrestato

Firenze, 1 agosto 2024 - Sorpreso mentre cercava di forzare l'infossi di una gelateria, in borgo Ognissanti, nel centro di Firenze, un 34enne è stato poi arrestato dai Carabinieri per tentato furto. E' accaduto nella notte del 30 luglio. A fermare l'uomo, di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine, una pattuglia di militari dopo una telefonata al 112 da parte di un residente della zona. I Carabinieri, aiutati anche dalla descrizione fornita da una donna affacciata al balcone, notavano il 34enne che "stava tentando di forzare l'infisso di una gelateria e che, alla vista dell'equipaggio, provava a fuggire a piedi". L'uomo è stato subito bloccato. L'arresto è stato convalidato: per il 34enne disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla pg.