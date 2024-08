Teatro nel parco di villa Vogel ’Felici per sempre’ (o quasi). La vita vera dopo il fatidico sì

Cos’è la felicità per due neo sposini, una promessa o una conquista?

Per i protagonisti dello spettacolo “Felici per sempre” il viaggio di nozze non comincia certo bene, intrappolati in una vecchia Topolino Giardiniera. Ma sarà anche un assaggio di cosa sia davvero la vita, che non va mai esattamente come avevamo previsto.

E’ una pagina di teatro dedicata alla felicità, all’interno della rassegna “Me.Mo. Storie di persone e parole“ a cura di Arca Azzurra, quella che va in scena domani sera alle 21 a Villa Vogel, in Via Canova 72, creazione, interpretazione e regia di André Casaca e Flavia Marco. Produzione Teatro C’art (Italia) e Teatro do Sopro (Brasile).

La storia è quella di una coppia appena uscita dalla cerimonia di matrimonio che, alla guida di un’auto d’epoca, si trova ad affrontare un guasto in mezzo alla strada.

Di fronte al primo imprevisto da novelli sposi, cercano una soluzione che non arriverà finché non riacquisteranno il senso di essere partiti insieme.

In “Felici per sempre“ gli attori giocano tra la realtà e l’assurdo, mantenendo un linguaggio in sottofondo tra il clown, il teatro fisico e l’acrobatica.

L’auto diventa una metafora del rapporto amoroso, fatto di guasti, partenze e spinte, spesso nella direzione sbagliata. Ed è qui che un uomo ed una donna, scoprono che, appunto, la felicità non è una promessa ma una conquista.

La produzione si delinea per la sua comicità, semplicità, delicatezza e assurdità, come una poesia visiva.

Al centro una Topolino Giardinetta Belvedere del 1952, con la quale i personaggi si relazionano costantemente durante lo spettacolo. E dove la durezza della carrozzeria contrasta con il romanticismo del design.

Il Teatro C’art è stato fondato nel 2002 ed è diretto da André Casaca. La compagnia è incentrata nella ricerca, produzione, diffusione e pedagogia del clown, teatro fisico e la comicità non verbale.

Me.Mo. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina”, “Open City” e “Autunno Fiorentino”. Un cartellone in tutti e cinque i quartieri della città con quasi 50 date nell’arco di sei mesi.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Info 055 8290137 e-mail [email protected] – Web www.arca-azzurra.it.

“Me.Mo.” prosegue sabato 24 agosto alle 19 in Via Guelfa, angolo via San Gallo (Quartiere 1) con lo spettacolo “La vita è sogno” di Arca Azzurra Eventi. Con Elisa Bagni e Francesca Mazzoni.