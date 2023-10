"Teatro a Scandicci: nuovo ciclo di corsi per bambini"

Si alza il sipario e i bambini tornano sul palcoscenico. Ripartono a ottobre i corsi di teatro per i più piccoli a cura di Officina dei sogni. Un’offerta che trova ogni anno molti estimatori, sia tra i genitori sia tra i più piccoli. E per questa edizione le lezioni sono in agenda presso i circoli di Scandicci fino a giugno 2024.

Incontri con la cadenza di due volte al mese al circolo Mcl di San Vincenzo a Torri e ai circoli Arci di San Giusto, Badia a Settimo e Vingone. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Scandicci.

Chi volesse mettersi alla prova per scoprire il suo talento artistico può farlo. Sono previste prove gratuite per tutte le età nelle seguenti sedi e nelle seguenti date: martedì 10 a San Vincenzo a Torri (alle 17 per tutte le fasce di età), sabato 14 a Badia a Settimo (alle 10 per bambini dai 4 ai 6 anni, alle 11,30 per bambini dai 7 ai 10), giovedì 19 a San Giusto (alle 17 per tutti), sabato 21 ottobre 2023 a Vingone (11,30 per tutti), durante le quali saranno date precise indicazioni riguardo agli orari.

Per la prova è necessario prenotare ai numeri 3343669013 o al 3394350965.

