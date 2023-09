"Taxi a Calenzano? Impossibile? L'ex consigliera si sfoga"

"Avere un taxi a Calenzano? Quasi una missione impossibile". Uno sfogo in piena regola quello dell’ex consigliera comunale del centrodestra Monica Castro: "Pochi giorni fa – racconta – tre turisti, due donne e un uomo, che si trovavano all’esterno della stazione di Pratignone alle 20,10 non hanno potuto raggiungere la frazione di Carraia in taxi perché, dopo avere chiamato più volte il 4390, si sono sentiti rispondere che non c’erano mezzi a disposizione. Anch’io ho chiamato e ho ricevuto la stessa risposta e alla fine è dovuto andare mio figlio in auto a prenderli. Non è la prima volta che succede". La risposta arriva da Claudio Giudici presidente di 4390 e presidente nazionale Uritaxi: "Primariamente – dice - dispiace per il disservizio subito dai turisti e dalla struttura. Quello che non capisco è perché non sia stato suggerito alle tre persone di rivolgersi anche all’altra compagnia, perché di fatto si sono rivolte soltanto a circa metà dei taxi che avrebbero potuto servirle".