Suor Valeria Amato . Premiata per l’attività che svolge in Guinea

Il cuore di Pontassieve irradia il mondo. Ricevendo, anche, onori per il lavoro svolto nel corso degli anni, del quale hanno beneficiato decine di bambini. Suor Valeria Amato ha ricevuto, dall’ambasciatrice italiana in Senegal Caterina Bertolino, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per la missione e le attività che sta portando avanti a Nhacra Teda in Guinea Bissau. Un lavoro in difesa dei più deboli per i tanti progetti portati a compimento negli anni nella stato africano, tra questi la realizzazione dell’Hospital Catarina Torriani e la struttura abitativa a favore delle suore missionarie e del personale dell’ospedale. Un riconoscimento all’azione che Suor Valeria Amato che sta portando avanti a Nhacra Teda in Guinea Bissau insieme al sostegno e alle attività del Comitato in Bianco e Nero, anche questo con sede a Pontassieve. Al momento sono in corso i lavori per la realizzazione di un complesso scolastico che permetterà ai bambini della regione di Oio e ai nati dentro la missione di ricevere un’assistenza continuativa lungo tutto il percorso della loro infanzia e oltre.

Leonardo Bartoletti