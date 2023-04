"Strada Provinciale impraticabile Da oltre un anno nessun intervento" Accuse a Metrocittà e Publiacqua

Non cambia la situazione della strada Provinciale che attraversa San Polo in Chianti. Nonostante le proteste dei cittadini, continuano a esserci buche e avvallamenti. "Purtroppo – racconta Tiziano Allodoli portavoce di gruppo di residenti – siamo costretti ancora a segnalare lo stato di degrado di parte della strada. A niente sono servite proteste e segnalazioni: è nelle stesse condizioni da oltre un anno. Anzi. E’ peggioragta a causa di freddo e piogge invernali". A San Polo sono arrabbiati. "Non c’è più alcuna giustificazione per costringere i cittadini a sopportare questa situazione". Lo stato disastrato dell’asfalto provoca "rumore eccessivo e schizzi di fango sulle facciate a ogni passaggio di veicoli. Oltre al pericolo per i mezzi a due ruote che rischiano di sbandare per le buche, e ai detriti che schizzano entrando persino nelle porte, come hanno più volte segnalato alcuni cittadini".

Secondo Allodoli "il Comune non è riuscito a farsi sentire, Area metropolitana e Publiacqua non dialogano, e nessuno segnala i pericoli". I cittadini dicono di essersi informati "e sembra che non sia previsto alcun lavoro importante in quel tratto se non l’ennesima riparazione di piccoli tratti di conduttura". Al disagio si somma "la mancanza di segnaletica da oltre un anno per chi viene da Grassina. E questo costituisce un pericolo: ci sono due strade provinciali che si incrociano, non ci sono Stop né indicazioni di carreggiata in uno slargo che inganna l’automobilista che rischia di immettersi contromano". Ecco perché "anche la polizia municipale dovrebbe segnalare questi aspetti di pericolosità a chi di dovere. Dopo tutto questo tempo queste situazioni sono intollerabili".

Andrea Settefonti