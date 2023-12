Stella dà il cinque a Eike. E chiama Iv: "Noi siamo qui"

FIRENZE

Forza Italia punta a chiudere l’anno con 5mila tesserati e si prepara alla sfida delle amministrative. A presentare i dati, ieri, il coordinatore toscano, Marco Stella. "Abbiamo chiuso la fase del tesseramento regionale con oltre 4mila iscritti – ha detto - ma proseguiremo per tutto dicembre. Grazie alle cene di Natale contiamo di arrivare a 5mila iscrizioni, l’obiettivo che ci eravamo dati. Avevo ereditato un partito che, a marzo, aveva 522 iscritti, ora siamo a un +776% rispetto a 9 mesi fa. Siamo soddisfatti e orgogliosi". In arrivo ci sono anche i congressi. "Il 15, 16 e 17 dicembre - ha proseguito Stella – li faremo in tutte le province della Toscana, e poi, entro giugno 2024, ci saranno quelli comunali. Alcuni congressi saranno unitari, altri probabilmente no, nel rispetto della dialettica democratica. Il 9 giugno andranno al voto 183 Comuni ed è importante che la base scelga i coordinatori locali". Particolarmente significativi il peso di Firenze, dove si è fatta strada da settimane l’ipotesi del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt come candidato del centrodestra. "Da parte nostra non c’è alcuna preclusione – ha detto Stella - è sicuramente un candidato all’altezza della sfida. Ha svolto il suo mestiere con competenza, capacità e professionalità, portando agli Uffizi un numero di visitatori mai registrato prima. In questi anni è intervenuto su alcuni temi che condividiamo, come la sicurezza. Capiamo che potrebbe essere la persona giusta anche dall’agitazione del centrosinistra. In ogni caso ci sono più candidati in ballo e questo è positivo. Li valuteremo tutti e faremo la scelta insieme agli alleati. Anche dai sondaggi emerge che le coalizioni sono vicine: ci sarà il ballottaggio. Noi ci crediamo".

C’è poi la questione del rapporto con Italia Viva. "Ho sempre detto che a Firenze il centrodestra deve allargare il suo perimetro – ha detto Stella -. So che Schmidt è stato invitato alla festa de ‘Il Riformista’, il cui direttore editoriale è Matteo Renzi. Questo può significare qualcosa? Staremo a vedere. Di certo, non mi sembra che Iv possa stare in un’alleanza col Pd; le divergenze a Palazzo Vecchio sono tantissime. Quindi se vogliono un modello di amministrazione alternativo, sanno a chi rivolgersi".