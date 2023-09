Stasera a Genius Loci i suoni e le voci dell’album Persephone

"Persephone" è il nuovo disco di tre artisti che hanno fatto della capacità di esplorare linguaggi e mondi differenti il loro tratto distintivo: Luigi Cinque Stefano Saletti, Urna Chahar-Tugchi. L’album sarà presentato a Firenze, nell’ambito di Genius Loci, stasera (ore 21.50) al Cenacolo del Complesso Monumentale di Santa Croce. Pubblicato dalla Materiali Sonori, è un progetto che attraversa i mari e le steppe, che porta a viaggiare dalla Mitteleuropa al nostro Sud, all’Africa, agli echi del minimalismo occidentale, all’Oriente. "Persephone" si racconta con i suoni e le voci di Cinque e Saletti e il commento vocale di una delle più straordinarie e riconosciute voci della world music e del contemporaneo, Urna Chahar-Tugchi. Il disco, e quindi il concerto, rappresentano un lavoro che cammina sui confini di specifiche etichette e stili. Il disco vede la partecipazione, come ospiti, di alcuni importanti percussionisti e batteristi della scena nazionale e internazionale come il portoghese Ruca Rebordão, il brasiliano Louisinho Do Gege, Giampaolo Ascolese e Giovanni Lo Cascio.