Firenze, spogliatoi allagati a Torregalli, Uil: “Necessario ristrutturare l’ospedale”

Firenze, 5 dicembre 2023 - Amara sorpresa per i dipendenti dell’ospedale fiorentino di Torregalli: quando sono arrivati per cambiarsi negli spogliatoi sotterranei, alle prime luci dell’alba, hanno trovato gli spogliatoi allagati. Non un fatto nuovo il San Giovanni di Dio sotto le colline di Soffiano, da cui i lavoratori lamentano ciclicamente infiltrazioni d’acqua. A denunciare l’accaduto è il dirigente sindacale Uil Fpl Alfredo Mazzarella, membro Rsu.

"Stamattina, circa alle 7, quando il personale è entrato al lavoro hanno trovato gli spogliatoi invasi dall’acqua – spiega il sindacalista – Non è la prima volta che si allagano, è ormai una vecchia storia così come anche che il tetto che gocciola in diversi punti. E non è neppure l’unico ospedale della Toscana a soffrire di questo problema: analoghi episodi sono accaduti circa venti giorni fa a Prato e Pistoia. Ma a Torregalli non si può certo imputare il caso di oggi al maltempo, perché la pioggia non è stata intensa; quindi o c’è una manutenzione sbagliata o forse in questi spogliatoi c’è qualcosa di sbagliato a livello strutturale: tempo addietro ci fu detto che quello, a ridosso della collina, è un punto difficile per far defluire le acque, ma non sono mai stati fatti interventi per ovviare al problema".

"Il punto è che gli ospedali ha bisogno di un’accurata manutenzione – fa presente Mazzarella – E nel caso di Torregalli, un ospedale ormai vetusto, molti locali hanno bisogno di essere ristrutturati di sana pianta".