Spavento sul volo da Firenze a Londra. Esce fumo da uno dei motori. Atterraggio anticipato a Malpensa

Un volo British Airways, il BA7016, decollato da

Firenze alle 15,15 e diretto a Londra Stansted ha segnalato un’avaria al motore sinistro (con fuoriuscita di fumo) subito dopo la partenza ed è stato deviato allo scalo milanese di Malpensa. Subito sono stati messi in atto i protocolli di sicurezza con mezzi di soccorso (ambulanze e automediche) e vigili del fuoco presenti in pista in via precauzionale. Sul volo erano presenti cento passeggeri, mentre nessun carico particolare risultava stivato. Non è stato quindi necessario scaricare il carburante prima dell’atterraggio. L’aereo è arrivato sulla pista 35 destra di Malpensa senza problemi e i passeggeri sono stati fatti scendere in un’area del Terminal 2 senza che vi fosse alcuna emergenza. L’aereo sarà sottoposto a tutti i controlli del caso prima di ripartire. Per questo il volo successivo da

Firenze delle 17,55 è stato cancellato.