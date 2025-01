Spaccata all’alba in pasticceria

Spaccata all’alba di ieri mattina in un bar sul viale Paolieri, a Campi Bisenzio. Intorno alle 5 i malviventi avrebbero raggiunto l’esercizio, che si trova all’interno di un’area di servizio, spaccando la porta in vetri dell’ingresso, probabilmente con un bastone. Una volta all’interno del bar hanno quindi portato via soldi in contanti (al momento da quantificare), alcuni biglietti del Gratta e Vinci e alcuni tabacchi. Il titolare del bar, appena scoperto l’accaduto, ha presentato denuncia: sull’episodio stanno ora portando avanti le indagini i carabinieri della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa. Importante per risalire ai responsabili della spaccata potrebbe essere l’esame dei fotogrammi delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il furto.