Sostenibilità e sociale. Tre consiglieri delegati

Il sindaco di Pontassieve Carlo Boni ha nominato 3 consiglieri delegati che avranno compiti di studio, analisi e consulenza in supporto al sindaco e alla giunta per temi da sviluppare sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale per l’Agenda 2030. Alla consigliera Giulia Selvi l’incarico di occuparsi delle deleghe nelle materie di parità di genere, rispetto e ridurre le disuguaglianze. Al consigliere Gabriele Masini, la delega in materia di giustizia e istituzioni solide e al consigliere Giulio Zanobini, le deleghe su città e comunità sostenibili e lotta al cambiamento climatico. I consiglieri delegati avranno il compito di collaborare con il sindaco e la giunta per attuare le linee programmatiche e promuovere azioni e progetti specifici. In relazione al loro nuovo incarico, per i consiglieri non è previsto alcun riconoscimento economico, indennità o gettone.

L.B.