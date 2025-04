Girano armati per i campi, a casa hanno un arsenale: “Qualcuno ci insegue”

Bagno a Ripoli (Firenze), 26 aprile 2025 – Pomeriggio movimentato a Bagno a Ripoli, dove una coppia è stata fermata in un campo con un vasto arsenale di armi da taglio e riproduzioni di pistole. La polizia locale è intervenuta su segnalazione di alcuni residenti in un'area situata nei pressi di via del Bigallo.

Gli agenti hanno rintracciato un uomo e una donna attorno ai cinquant'anni: lui era in possesso di una pistola scacciacani, senza il caratteristico tappo rosso, modellata in maniera realistica come un'arma da fuoco, mentre lei brandiva un taser. Entrambi i soggetti, in evidente stato di alterazione, hanno affermato di sentirsi sotto minaccia da parte di figure non identificate, che supponevano si celassero tra il fogliame. In stato di panico, la coppia ha anche esploso diversi proiettili contro i tronchi degli alberi.

Dopo essere riusciti a ristabilire l'ordine, gli agenti hanno perquisito una baracca sul terreno, utilizzata dai due come rifugio. All'interno è stato rinvenuto un vero arsenale: numerose katane, machete, pugnali, tre pistole replica prive del tappo rosso, e una pistola a salve modificata e potenzialmente capace di sparare, oltre a tracce di sostanze stupefacenti. I protagonisti della vicenda hanno confessato di aver assunto droghe in abbondanza.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la coppia deferita a piede libero. Le indagini successive hanno rilevato che l'uomo possiede un vasto carnet di precedenti penali, tra cui reati legati alla detenzione illecita di armi e rapine.