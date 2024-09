Sos da via Canova . Ruba i superalcolici poi picchia i vigilanti: "Stesse scene da mesi"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Da mesi, dipendenti e perfino clienti dell’Esselunga di via Canova denunciano una situazione insostenibile causata da soggetti che stazionano nei pressi del supermercato e che perpetrano furti e violenze gratuite.

Giovedì sera, l’ennesimo episodio è degenerato nel ferimento di due guardie giurate e nell’arresto di un minore da parte delle volanti della polizia. Qualcuno, stufo di inghiottire prepotenza, ha pure ripreso parte della scena: il video, in poche ore, è diventato virale sui social.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, il giovane - un 16enne di origine marocchina - era stato bloccato dalla sicurezza perché sospettato di aver oltrepassato le casse senza pagare diverse bottiglie di superalcolici.

Nello zaino e addirittura dentro i pantaloni, aveva infatti infilato numerosi liquori per un valore di qualche centinaio di euro.

Una volta scoperto, il soggetto avrebbe aggredito un primo addetto alla sicurezza con dei pugni al volto; poi avrebbe tirato fuori la bottiglia dai pantaloni, lanciandogliela contro e colpendolo infine sul petto.

Nel frattempo un secondo vigilantes sarebbe intervenuto cercando di bloccare il ragazzo, ma quest’ultimo, approfittando verosimilmente della situazione che si era creata, sarebbe riuscito a divincolarsi e ad uscire fuori dall’edificio.

Ma il “cinema“ è proseguito, davanti ai clienti attoniti e impauriti: la stessa persona avrebbe infatti preso dei cestini in ferro lanciandoli contro i suoi inseguitori; poi avrebbe preso una bottiglia in strada; dopo averla rotta a terra, avrebbe minacciato le persone presenti e lanciato pezzi di vetro contro chi gli fosse capitato a tiro in quel momento.

Scattato l’allarme al 112, le volanti della questura di Firenze sono subito intervenute mettendo un punto definitivo alla vicenda. Non prima però di aver lottato con il soggetto, che avrebbe infatti opposto una decisa resistenza anche contro gli agenti costretti quindi ad immobilizzarlo. Alla fine sono riusciti ad ammanettarlo e, su disposizione della procura minorile, ad arrestarlo.

Oltre che del reato di rapina impropria il giovane dovrà rispondere anche delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale ed eventualmente delle lesioni procurate ai due addetti alla sicurezza del centro commerciale, finiti entrambi in ospedale per le cure mediche del caso.

Ma la situazione, in via Canova, resta una polveriera. "Ho il timore che domani sia di nuovo lì", scrive la gente nel gruppo Facebook dell’Isolotto.

Bivacchi, alcol, cani di grossa taglia: intorno al centro commerciale più frequentato del quartiere sta proliferando di tutto. E spesso sarebbero proprio questi inquilini protagonisti degli episodi violenti che si consumano dentro.

Situazioni analoghe si vericano anche a Novoli. A distanza di qualche chilometro, i problemi sarebbero gli stessi.