Solidarietà, 1200 balocchi raccolti grazie al "Giocattolo sospeso"

Firenze, 10 gennaio 2025 - Sfiorano quota 1200 i ‘giocattoli sospesi’ arrivati alle famiglie in difficoltà nella quarta edizione dell’iniziativa promossa dal Comune. Un’edizione da record: sono stati in totale infatti 1198 i regali arrivati, con 48 esercenti coinvolti e 23 strutture di accoglienza comunali che sono state raggiunte. Importante la collaborazione delle reti di solidarietà dei cinque quartieri che hanno distribuito complessivamente 839 regali. La raccolta dei doni sospesi è andata avanti fino al 6 di gennaio. Tutti i regali presso le strutture di accoglienza sono stati consegnati entro il 25 dicembre, gli altri sono stati consegnati attraverso gli operatori ed i volontari delle reti di solidarietà che hanno tenuto i rapporti con gli esercenti, le associazioni di volontariato ed i nuclei destinatari. “Un bel successo per un’iniziativa di solidarietà molto importante, merito del grande cuore dei fiorentini che ancora una volta in queste feste natalizie hanno dimostrato di avere grande attenzione alle persone più fragili. – sottolineano gli assessori al Welfare Nicola Paulesu e allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini –. Ringraziamo tutti gli esercenti che hanno partecipato, con grande impegno ed entusiasmo, dimostrando di essere non solo parte integrante del tessuto cittadino e sempre protagonisti quando c’è da sostenere chi è più in difficoltà. Grazie alle reti di solidarietà dei quartieri, alle associazioni e al personale dei servizi sociali e delle segreterie che ha lavorato per la distribuzione e la consegna dei doni, in un periodo in cui il lavoro di chi assiste le fragilità aumenta, sempre con dedizione e impegno”.