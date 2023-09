Sindaco, prove di intesa e fughe. Tensione tra i dem e Italia Viva: "Saccardi? Questione politica"

Le chat di prima mattina sono diventate subito bollenti. In molti a domandarsi: "Ma Stefania Saccardi si sta davvero muovendo subito?". Da Pd a Iv, si rincorrono le voci. La riunione a Palazzo Strozzi Sacrati più quelle tenute nelle scorse settimane, ha profumato davvero di concretezza. Tra i presenti al tavolo l’imprenditore Massimo Gramigni, il coordinatore fiorentino Francesco Grazzini e Massimo Mattei. Tra le assenze al tavolo dove si è parlato delle candidature a sindaco per le comunali 2024 ci sarebbero quelle dell’assessora di Palazzo Vecchio Titta Meucci, quelle dell’europarlamentare Nicola Danti, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, dell’ex deputato Gabriele Toccafondi. Attenzione: ciò non significa che qualcuno stia tramando sottobanco. Il gruppo viene anzi descritto come unito. Ma magari una parte di Iv voleva attendere un po’ prima di fare certe valutazioni.

Ad ogni modo in molti si arrovellano su quali possono essere le scelte future dei renziani: lunedì prossimo si vota in Consiglio comunale la delibera anti-Airbnb, poi si parlerà del Padovani, ovvero l’impianto temporaneo che potrebbe essere usato dalla Fiorentina. Quelle saranno due giornate importanti: si capirà molto dei rapporti veri tra Pd e Iv. Intanto ogni minuto esce fuori una suggestione, da analizzare. C’è chi dice che alla fine il leader Matteo Renzi possa anche favorire una candidatura e una alleanza con l’attuale presidente della Regione, Eugenio Giani, che a quel punto correrebbe per sindaco. L’accelerata sul nome invece potrebbe essere stato un tentativo di condizionare il percorso del Pd. Che in realtà tira dritto. Un primo passaggio ufficiale tra i dem e i possibili alleati ci sarà oggi alle 18 durante un incontro pubblico a cui parteciperanno Azione, Verdi e Volt. Ma un vero confronto si terrà invece domani, durante la riunione della segreteria cittadina del Pd che dovrà stabilire date e incontri con le altre forze del centrosinistra per tracciare le linee programmatiche. "Stiamo decidendo se fare questi incontri per quartieri o per temi. Pensiamo di chiudere a novembre anche con il candidato – afferma il segretario Andrea Ceccarelli – E non scartiamo neanche l’opzione primarie: se gli altri ce le chiederanno non possiamo non tenerne conto". Sullo scatto in avanti di Iv, Ceccarelli fa sapere che per ora con i renziani si è solo parlato delle due delibere che devono passare in Consiglio: "Un incontro però ancora non lo abbiamo fissato. Ma se la Saccardi corre da candidata sindaca come vice presidente della Regione pone una questione politica, e questo non aiuta a raggiungere un accordo. Soprattutto dopo gli attacchi che ci arrivano dal suo partito".

Niccolò Gramigni

Antonio Passanese