Sicurezza, telecamere in arrivo: "Più controllo nei punti strategici"

Non sono autovelox, ma anche strumenti di video sorveglianza quelli che in questi giorni vengono installati nelle frazioni del Comune di Fiesole. Quindi non serviranno per elevare multa, come tanti cittadini temevano, ma si tratta di telecamere utili per controllare la sicurezza del territorio. "Questo primo intervento prevede ventisette telecamere – spiega la sindaca Cristina Scaletti – che sono state dislocate in maniera omogenea in tutto il territorio, monitorando punti strategici della viabilità. Una promessa mantenuta da parte dell’amministrazione Comunale – prosegue – quando in campagna elettorale abbiamo ritenuto la videosorveglianza uno strumento necessario se integrato nel più complesso sistema della sicurezza, che resta una priorità di questo mandato".

Complessivamente è stato disposto un investimento di circa 120mila euro. Una volta a regime le telecamere saranno gestite con una sala operativa presso il comando della polizia municipale che ha individuato i luoghi della dislocazione. "Si tratta di spazi – spiega in una nota – sulle direttrici principali, agli incontri e agli ingressi delle frazioni". Oltre alle nuove 27 telecamere previste dal progetto, saranno recuperate e integrate nel sistema altre otto videocamere già presenti sul territorio, per un totale di 35 ’occhi elettronici’ in rete.

Si viene così a dare una risposta importante a quanto richiesto da tempo dai cittadini, dopo l’impennata di furti e tentativi di truffe registrati anche ultimamente. "Non si tratta in alcun modo di nuovi autovelox – precisa anche l’assessore alla viabilità Andrea Cammelli –. Adesso il nostro lavoro è quello di migliorare, oltre le telecamere, la sicurezza stradale in ogni frazione".

