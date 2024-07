Sicurezza stradale. Semafori con ’T-red’ nella zona di Marcialla

Un nuovo sistema intelligente di semafori con T-red è attivo da qualche giorno a Marcialla. Si tratta di tre postazioni, una centrale e due all’estremità del centro abitato della frazione di Barberino Tavarnelle che ha l’obiettivo di potenziare le condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare. Si tratta, infatti, della messa in atto del progetto del Comune per migliorare la sicurezza della strada provinciale 49 proprio nel tratto urbano di Marcialla, dall’inizio della frazione (km 2,800) alla fine del centro abitato (km 3,430). Per il sindaco David Baroncelli (foto), "si tratta di regolare il traffico nella strettoia con un senso unico alternato. A monitorare la situazione, il sistema T-red per la verifica e il controllo del transito veicolare". A questo intervento si aggiungono altre opere e strumenti finalizzati ad incrementare la fruibilità e l’accessibilità del borgo, tra cui l’installazione di dissuasori laterali, sensi unici alternati e nuovi attraversamenti pedonali di cui tre illuminati, già installati e attivi, nonché la segnalazione di velocità massima di 30 km orari. Per tutto il tratto, oggetto dell’intervento, sono stati previsti nove attraversamenti pedonali segnalati con strisce orizzontali. Il finanziamento, messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Firenze per il Comune di Barberino Tavarnelle è stato di 200mila euro. Tra le iniziative previste per Marcialla c’è anche la realizzazione di un nuovo parcheggio da più di 40 posti in via San Francesco, costo 350mila euro, e la firma di un protocollo d’intesa con il Comune di Certaldo per il ripristino di una frana che interessa entrambi i territori comunali. Il progetto prevede un investimento complessivo pari ad 1 milione e 300 mila euro.

Andrea Settefonti