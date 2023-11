Sicurezza stradale, al via il corso. Giovani a lezioni di guida sicura

di Manuela Plastina

Per mettersi alla guida di un’auto bisogna avere competenza, attenzione e concentrazione. Il pericolo è all’angolo e per affrontarlo bisogna essere vigili e preparati. Per due giorni Aci di Figline e polizia municipale insieme incontreranno giovani e meno giovani, anche non patentati, per spiegare i rischi della strada. I driving test si concentreranno sui pericoli legati alla velocità e alla scivolosità delle strade in caso di pioggia. In piazza della Libertà sarà allestito un percorso di teloni per ricreare le condizioni di asfalto bagnato e insegnare a tutti, in maniera pratica, come prevenire la perdita di aderenza delle ruote e controllare al meglio il veicolo in situazioni critiche.

Dalle 8.30 alle 13.30 sabato all’evento "I giovani e la sicurezza stradale" sono state invitate le scuole superiori di Figline, ossia l’Isis Vasari e l’Istituto Paritario Ficino.

A chi ha già la patente B saranno proposte vere e proprie prove su strada con gli istruttori del centro di eccellenza di guida sicura ACI-Sara Vallelunga. Per i non patentati invece saranno ricreati in realtà virtuale diversi scenari di guida e con differenti condizioni atmosferiche come nebbia o neve per testare le proprie sensazioni e capacità di reazione con simulatori di guida e visore VR.

Tutti poi possono simulare la guida in stato di ebbrezza con occhiali 3D, un modo per far loro rendere conto del pericoloso del mettersi al volante di qualsiasi mezzo dopo aver bevuto.

"Questa iniziativa speciale si accompagna all’attività di educazione stradale nelle scuole, sempre pratica e concreta – sottolinea il comandante della polizia municipale di Figline e Incisa Alessandro Belardi –. Inoltre grazie a nuovi sistemi di rilevazione stradale, siamo in grado di fornire in tempo reale misurazioni e rilievi dei veicoli incidentati ricostruendo tutta l’area del sinistro in filmati 2D e 3D e agevolando così le operazioni di rilievo e misurazione".