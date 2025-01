Si rafforza il patto con la città di Belem

Una delegazione del Comune di Pontassieve è stata ricevuta dall’Ambasciatore del Brasile a Roma, Renato Mosca De Souza. Obiettivo dell’incontro, instaurare una collaborazione per l’avvio di un percorso di avvicinamento alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, in programma nel prossimo novembre a Belem, con la quale il comune Pontassieve ha un patto di amicizia. L’idea è quella di coinvolgere istituzioni, tessuto sociale, economico ed accademico, oltre ai giovani del territorio, in rapporti di scambio di conoscenze nel segno della sostenibilità. A breve sarà costituito un comitato che concretizzerà quello che sarà il percorso, con l’auspicio che questo possa coinvolgere quante più realtà possibili.

L.B.