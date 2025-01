"Sgravi per i negozi. E 820 nuovi alberi"

L’area interessata dall’intervento comprensiva di opere tranviarie, interventi di riqualificazione urbana, parcheggi scambiatori e deposito è di circa 450mila metri quadri (ovvero 45 ettari).

I tratti inerbiti, informa il Comune, ammontano a circa il 37% del totale tra questi piazzale Donatello, viale Giovine Italia, i lungarni, via Pian di Ripoli).

Gli uffici hanno studiato anche un maquillage al verde urbano di cui la città necessita come il pane.

Il progetto prevede infatti oltre 820 nuovi alberi con incrementi importanti rispetto alla situazione attuale. Per esempio 31 alberi in più in piazza Beccaria (+31), 221 nel parcheggio di viale Europa e 53 all’interno del Parco dell’Albereta.

Con l’avvio dei cantieri saranno attivate anche iniziative rivolte alle attività economiche interessate dai lavori, gli indennizzi per la Tari e il tavolo permanente di confronto con le categorie. Per gli sgravi, come già anticipato nei giorni scorsi, sono stati stanziati 2 milioni di euro per le attività sui cantieri e nelle zone limitrofe: l’indennizzo varia dal 100% al 40% a seconda della durata e dell’impatto. Inoltre è stata prevista una modalità semplificata per l’accesso agli sgravi: le imprese non dovranno fare richiesta ma sarà tutto automatico legato all’utenza Tari.

Il tavolo, rende noto ancora il Comune, consentirà di fare analisi dettagliate, cantiere per cantiere, ex ante e in itinere, di modo da minimizzarne gli impatto e prendere in carico le richieste dei commercianti nelle varie zone, migliorare la gestione delle lavorazioni ascoltando in tempo reale le necessità e fornire risposte puntuali.