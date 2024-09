Settembre in Toscana: le sagre da non perdere

Firenze, 6 settembre 2024 - Settembre in Toscana è un mese magico: i colori dell'autunno iniziano a tingere le colline, le temperature si fanno più miti, e la regione si riempie di eventi e celebrazioni che coinvolgono grandi e piccini. Tra questi, le sagre rappresentano una tradizione profondamente radicata, che unisce la passione per il cibo, la convivialità e il desiderio di celebrare i prodotti della terra. Sono anche occasioni in cui i piccoli borghi si animano con musica, mercatini, spettacoli e soprattutto con la degustazione di piatti tipici preparati con ingredienti freschi e di stagione. A settembre, la Toscana è in fermento e le sagre sono dedicate a una varietà di cibi, dal vino all'olio, dai funghi alla cacciagione.

Sagra del Fungo e del Tartufo

I funghi, specialmente i porcini, e i tartufi sono protagonisti di diverse sagre settembrine. A Licciana Nardi, in provincia di Massa e Carrara, si organizza la Sagra del Fungo, dove i partecipanti possono gustare piatti a base di funghi freschi, dalla classica tagliatella ai funghi alla più elaborata grigliata di porcini. Nella zona di Carmignano, a Prato, la Sagra della Polenta, Funghi Porcini e Cinghiale si presentano piatti che uniscono tutti e tre questi alimenti. Infine non poteva mancare la Sagra del Tartufo a Fiesole (Fi), dove verranno proposte numerose specialità a base di questo pregiato alimento.

Sagre della Cacciagione

La caccia è una tradizione antica in Toscana, e settembre segna anche l'inizio della stagione venatoria. In molte località si svolgono sagre dedicate alla cacciagione, come ad esempio a Monte San Savino (AR), dove si potrà partecipare alla Sagra della Nana, ovvero l'anatra selvatica. A Capalbio in provincia di Grosseto nel primo week end di settembre, prenderà atto la Sagra del Cinghiale, Il menù proporrà varie specialità della cucina maremmana, da non perdere ovviamente quelli a base di selvaggina.

Sagre della Bistecca

La regione, famosa in tutto il mondo per la sua cucina, offre ogni anno un calendario ricco di sagre dedicate a questo piatto iconico. Nel comune di Monteverdi Marittimo a Pisa va in scena la Sagra della bistecca alla fiorentina nostrana e misto carne, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della carne, che potranno assaggiare ottime bistecche alla fiorentina, pollo, salsiccia, rosticciana e tartare di manzo. Anche a Prato nel comune di Montemurlo si terrà la Sagra della Bistecca, all'interno della bellissima Rocca, si potrà infatti degustare due specialità toscane come la carne e i tortelli.

Sagre di Terra e di Mare

Una delle particolarità della Toscana è anche quella di avere una tradizione culinaria non solo di piatti cosiddetti di terra ma anche di quelli che richiamano il mare, come ad esempio nella Saga dei Tortelli e Calamari che si terrà a Castiglione della Pescaia (GR), verranno proposti manicaretti a base di pesce come polipetti e calamari allo scoglio o calamari e seppie impanati grigliati. Anche a Rufina (FI) si punta sul pesce, con la Sagra del Cacciucco e Gamberoni alla griglia, dove si potrà gustare dell’eccellente pesce ad un prezzo vantaggioso.