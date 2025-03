Seconda edizione della Mostra del disco: vinili e fumetti all'Ippodromo del Visarno

Tutto pronto per la seconda edizione della ’Mostra del disco’, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di vinili e musica. L’appuntamento è per domani e domenica 30 marzo (orario 10-19, biglietto: 3 euro) all’Ippodromo del Visarno, dove collezionisti, curiosi e amanti della musica potranno immergersi in un’esperienza unica tra oltre 25mila dischi in vinile e cd proposti da trenta espositori provenienti da tutta Italia. Vinili 45 e 33 giri, cd e dvd musicali: il paradiso del collezionista e dell’appassionato di buona musica si compone di ben cento metri lineari di esposizione dove si possono trovare anche esemplari per gli appassionati della disco, della dance con i mix che hanno segnato un’epoca.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza dello ’Spazio fumetto’ con 10 espositori qualificati e 50 metri di esposizione dedicati a fumetti, manga e libri. Un’area pensata per i lettori di tutte le età, dagli appassionati delle grandi saghe ai collezionisti di numeri rari. Questo spazio dell’evento è curato da ’Fumetti e dintorni’, l’associazione nata nel 2002 dall’incontro tra due anime complementari: la passione per il fumetto di Giovanni Del Rosso e l’esperienza pubblicitaria di Stefania Corti, coppia nella vita e nel lavoro. Tra le manifestazioni di punta le fiere annuali di Scandicci, Arezzo (con due edizioni l’anno) ed Empoli, oltre a eventi nei centri commerciali come quello a Novoli - Quartiere San Donato, che unisce fumetti, dischi, videogiochi, vintage e performance live. La ’Mostra del disco’ è organizzato da ’Ganzo! Eventi Culturali’ punto di riferimento per l’organizzazione di iniziative come Vintage Fest, Vintage&Vinili, mostre del disco, giochi retrò e Comics.