Un giorno in Senato per gli studenti del “Galileo”

Firenze, 14 marzo 2023 – Questa mattina in Senato gli studenti della classe V C del liceo Galileo Galilei di Firenze sono stati premiati in Senato dal senatore Paolo Marcheschi e dalla senatrice Donatella Campione quali vincitori del concorso nazionale “Un giorno in Senato”.

“Sono orgoglioso – dichiara il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia fiorentino Paolo Marcheschi capogruppo in commissione Cultura di Palazzo Madama - di aver premiato i ragazzi del Liceo Galileo come vincitori del concorso nazionale ‘Un giorno in Senato’. Un concorso importante, lanciato dal Senato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, aperto a tutte le scuole secondarie, che offre ai ragazzi di entrare nel vivo del procedimento legislativo, presentando un disegno di legge ad hoc. Il tema scelto è stato la reintroduzione e lo sviluppo dell’energia nucleare in Italia. Si è trattato di un bel confronto costruttivo e molto partecipato – continua Marcheschi - È stato bello aver potuto dialogare con loro e averli potuto premiare. Finalmente con i ragazzi si torna a parlare di merito, di contenuti, di democrazia e confronto anche di idee differenti, valori fondamentali contenuti nella Costituzione che dobbiamo non solo trasmettere, ma insegnare alle future generazioni”.

Il progetto-concorso “Un giorno in Senato” bandito dal Senato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è promosso per tutte le scuole secondarie d’Italia. L'iniziativa ha l’obiettivo di introdurre gli studenti nei meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua eventuale approvazione da parte del Parlamento, nonché di promuovere la conoscenza del Senato, delle sue funzioni e delle attività che svolge.

Il concorso prevede che gli studenti si cimentino nella redazione di un disegno di legge (ddl) su un argomento di loro interesse. Per le classi vincitrici il concorso culmina in incontri di studio e formazione da svolgersi in Senato.