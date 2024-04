Scuola e stress, al Calamandrei arriva l’area relax

Toni pastello, dal giallo al verde al rosa chiaro, per gli arredi e postazioni per ‘prendere fiato’, magari leggendo un bel libro. Nella sede centrale dell’Istituto Calamandrei, è stata infatti inaugurata, con il Dirigente Francesco Ramalli e l’assessore alla Scuola Sara Martini, una nuova aula relax-lettura per gli studenti e insegnanti. Il progetto si è potuto concretizzare grazie ai fondi Pnrr arrivati alla scuola e utilizzati per il miglioramento dei locali: "Il nuovo spazio – spiega Tamara Taiti insegnante collaboratrice del preside – è stato realizzato accanto alla biblioteca che abbiamo intitolato a Stefano Bottai, un insegnante, nostro collega, scomparso nell’ottobre 2021 per un malore all’interno della scuola. La biblioteca, molti anni fa, era stata smantellata per la necessità di trovare nuove aule ed i libri, oltre 6mila, erano stati chiusi in armadi e non potevano essere dati in prestito. Poi, con il passare degli anni, con il progetto ‘Liberiamo i libri’, i volumi sono stati prima posti su scaffali e in seguito all’interno della biblioteca che è stata ricreata". La sala relax – lettura dovrebbe rappresentare un complemento della biblioteca: "I ragazzi, ma anche i docenti – prosegue Taiti – potranno fermarsi nelle postazioni, compresi i pouf e le pedane, a parlare, a confrontarsi, a rilassarsi magari leggendo un libro. Con l’inaugurazione, infatti, ha ripreso il via la possibilità per studenti e docenti di chiedere in prestito i libri della biblioteca". Una opportunità che gli studenti hanno reso possibile: sono stati infatti proprio i ragazzi dell’istituto superiore che hanno partecipato al progetto Pcto di alternanza-scuola lavoro a effettuare la catalogazione digitale di tutti i volumi presenti.

Sandra Nistri