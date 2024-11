Scuola e formazione. Inizia la due giorni alla Barbasetti

In programma oggi e domani, ‘Le Scuole si presentano 2024’, la fiera annuale dedicata all’orientamento scolastico che accompagna studenti e famiglie chiamati alla scelta della scuola del secondo ciclo di istruzione. Nei due giorni, presso la storica sede della Palestra Barbasetti di Prun (viale Malta 10), i referenti di 33 scuole del territorio saranno a disposizione in altrettanti infopoints dedicati. La tradizionale manifestazione, a ingresso libero, si apre alle 10 con il saluto dell’assessora all’Educazione Benedetta Albanese, e prosegue con orario continuato fino alle 19. "La scelta della scuola secondaria è uno dei momenti più importanti nelle carriere di studio di ragazze e ragazzi, entrano in gioco decisioni personali da condividere con le famiglie", dice l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese, "le persone coinvolte hanno necessità di sostegno per scegliere con la massima consapevolezza, per questo motivo le iniziative dedicate all’orientamento sono così utili".

Durante i due giorni sarà possibile il confronto diretto con i docenti delle scuole per l’approfondimento dei piani di studio, delle prospettive occupazionali, e potranno essere concordate le visite agli Open day degli istituti. Presenti anche le scuole militari (Esercito e Scuola aeronautica Giulio Douhet) per gli studenti interessati ad intraprendere un percorso nelle Forze Armate, dal terzo anno del secondo ciclo di istruzione, con l’occasione di approfondire l’opportunità di conseguire la maturità classica o scientifica con un piano di studi i ntegrato da discipline militari. A ’Le Scuole si presentano’ sarà inoltre presente uno stand informativo per l’approfondimento dell’Iefp (Istruzione e formazione professionale), corsi accreditati dalla Regione come percorsi alternativi alla scuola, per l’ottenimento di una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.