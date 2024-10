Scuola di volo, il traguardo. La Lindebergh spegne 40 candeline. Laboratori e test per festeggiare

Era il 1984 quando Lindbergh Flying School apriva i battenti in piazza Indipendenza. Da allora ’La Lindbergh’, definita ’Accademia Aeronautica Civile’ della Toscana e una delle poche in Italia, ha messo le ali ai sogni di centinaia di giovani. La scuola festeggia 40 anni di legame con la città: oggi la sede è in via di Ripoli, dove ci sono laboratori e simulatori, compresa la cabina di pilotaggio del Boeing 737-800 NG. Le celebrazioni dell’anniversario non potevano che avvenire all’Istituto di Scienze militari aeronautiche alle Cascine. Consegnati i diplomi agli allievi che hanno recentemente completato il percorso di studi.