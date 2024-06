Scrutatori al lumicino. In 250 rinunciano

Fino a ieri sera all’appello mancavo 250 scrutatori (al primo turno erano più di mille). Ma grazie agli appelli lanciato attarverso i social del Comune e gli organi di stampa, l’Ufficio elettorale è riuscito a coprire quasi tutti i posti vacanti, anche se non si esclude che oggi qualche piccola defezione possa esserci. "Ci sono arrivate 600 domande e la cosa ci ha molto rassicurato. Ma prima di cantare vittoria aspettiamo domattina (oggi, ndr)", spiega il dirigente Jacopo Giannesi. Quindi, nessun problema per quanto riguarda la costituzione dei seggi. Ma attenzione, perché se gli scrutatori reclutati ieri dovessero rinunciare all’ultimo minuto, senza un valido e giustificato motivo, per loro potrebbe scattare una sanzione amministrativa che va da 206 a 512 euro. Nessun problema, invece, per i 360 presidenti di seggio che, per il secondo turno, hanno tutti confermato la loro presenza.

A.P.